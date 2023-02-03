Дискриминационные цены

1) цены, устанавливаемые продавцами товара вне зависимости от уровня издержек производства и обращения, либо намного выше этого уровня (спекулятивная потолочная цена), либо ниже (демпинговая цена); 2) цены, устанавливаемые на более низком уровне для крупных покупателей.