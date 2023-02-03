Определение термина "Добавленная стоимость"

Добавленная стоимость

часть стоимости, приращенная непосредственно на данном предприятии, в данной фирме. Определяется как разность между выручкой от продажи продукции, товаров, услуг, произведенных фирмой, и ее затратами на закупку материалов и полуфабрикатов.