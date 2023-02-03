Определение термина "Договор хозяйственный"

Договор хозяйственный

соглашение, заключаемое между фирмами, компаниями, предприятиями, организациями в целях обеспечения и обслуживания их хозяйственной деятельности и выполнения взаимных обязательств в процессе осуществления экономической, хозяйственной деятельности. Основные виды таких договоров: договор поставки, договор подряда на строительство, договор перевозки грузов.