Определение термина "Договор коллективный"

Договор коллективный

договор между собственником или администрацией предприятия, с одной стороны, и трудовым коллективом, представленным профсоюзным комитетом, с другой стороны. Предмет такого договора: режим работы, оплата труда, продолжительность отпуска, условия работы, обеспечение безопасности труда, страхование, льготы.