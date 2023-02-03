Договор в пользу третьего лица

соглашение сторон, в соответствии с которым исполнение договора может требовать как лицо, заключившее договор, так и третье лицо, в пользу которого обусловлено исполнение, поскольку иное не предусмотрено законом, договором и не вытекает из существа обязательства.