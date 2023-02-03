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Определение термина "Долгосрочные инвестиции"

Долгосрочные инвестиции -
вложение средств на создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов длительного пользования, не предназначенных для продажи (за исключением долгосрочных финансовых вложений в государственные ценные бумаги и уставные капиталы других организаций).

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Долгосрочные инвестиции -
затраты на создание, увеличение размеров, а также приобретение внеоборотных активов длительного (свыше одного года) пользования, не предназначенных для продажи, за исключением долгосрочных финансовых вложений в государственные ценные бумаги и уставные капиталы других организаций. Д.И. связаны: с осуществлением капитального строительства и форме нового строительства, а также реконструкции, расширения и технического перевооружения действующих предприятий и объектов непроизводственной сферы; с приобретением зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств и других отдельных объектов (или их частей) основных средств; с приобретением земельных участков и объектов природопользования; с приобретением и созданием активов нематериального характера (патентов, лицензий, программных продуктов, прав пользования земельными участками, природными ресурсами, результатами НИОКР и т.п.). В балансе Д.И. отражаются по двум статьям; «Оборудование к установке» и «Незавершенные капитальные вложения». Бухгалтерский учет Д.И. ведется на счете 08 «Капитальные вложения» по их видам на субсче-тах: 08-1 «Приобретение земельных участков»; 08-2 «Приобретение объектов природопользования»; 08-3 «Строительство объектов основных средств»; 08-4 «Приобретение отдельных объектов основных средств»; 08-5 «Затраты, не увеличивающие стоимости основных средств»; 08-6 «Приобретение нематериальных активов»; 08-7 «Перевод молодняка животных и основное стадо»; 08-8 «Приобретение взрослых животных»; 08-9 «Доставка животных, полученных безвозмездно».

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Долгосрочные инвестиции: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка