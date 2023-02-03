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Определение термина "Домицилирование"

Домицилирование -
операция, в соответствии с которой обладатель банковского счета предоставляет банку право регулировать платежи по его векселям. Место, где осуществляются платежи по коммерческому векселю, является обычно домицилием (местожительством) плательщика. Практика домицилирования обеспечивает выгоды: а) для предъявителя векселя, который предпочитает иметь дело с банком, получая выгоду от более благоприятного налогообложения и лучшие условия при совершении учетной операции; б) для плательщика по переводному векселю, который вложил свои средства в банк и не нуждается в том, чтобы изымать их для осуществления платежа; в) для банкира, так как он достигает упрощения процедуры платежа и получает лучшее представление о делах своих клиентов; г) для экономики в целом, так как сокращаются издержки обращения — требуется меньше наличных денег.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Домицилирование -
операция, в соответствии с которой обладатель банковского счета предоставляет банку право регулировать платежи по его векселям. Место, где осуществляются платежи по коммерческому векселю, является обычно домицилием (местожительством) плательщика. Практика Д. обеспечивает выгоды: 1) для предъявителя векселя, который предпочитает иметь дело с банком, получая выгоду от более благоприятного налогообложения и лучшие условия при совершении учетной операции: 2) для плательщика по переводному векселю, который вкладывает свои средства в банк и не нуждается в том, чтобы изымать их для осуществления платежа; 3) для банкира, так как он достигает упрощения процедуры платежа и получает лучшее представление о делах своих клиентов; 4) для экономики в целом, так как сокращаются издержки обращения , ребуется меньше наличных денег.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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