Домицилирование

операция, в соответствии с которой обладатель банковского счета предоставляет банку право регулировать платежи по его векселям. Место, где осуществляются платежи по коммерческому векселю, является обычно домицилием (местожительством) плательщика. Практика домицилирования обеспечивает выгоды: а) для предъявителя векселя, который предпочитает иметь дело с банком, получая выгоду от более благоприятного налогообложения и лучшие условия при совершении учетной операции; б) для плательщика по переводному векселю, который вложил свои средства в банк и не нуждается в том, чтобы изымать их для осуществления платежа; в) для банкира, так как он достигает упрощения процедуры платежа и получает лучшее представление о делах своих клиентов; г) для экономики в целом, так как сокращаются издержки обращения — требуется меньше наличных денег.