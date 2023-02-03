Доплата за ученые степени

доплата, которая введена постановлением Совета Министров Российской Федерации от 04.11.93 № 1139 и выплачивается работникам, занимающим штатную должность в научных учреждениях (организациях) и высших учебных заведениях, находящихся на бюджетном финансировании, независимо от ведомственной принадлежности. Ежемесячные доплаты устанавливаются в размере 50 % должностных окладов, определенных в соответствии с Единой тарифной сеткой по оплате труда работников бюджетной сферы.