Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

удорожание кредитных денег вследствие повышения учетных ставок кредита со стороны центральных банков, выдающих ссуды коммерческим банкам, роста нормы обязательных резервов для коммерческих банков, выгодной продажи им государственных ценных бумаг.

термин, означающий: 1) удорожание кредита в результате мероприятий центрального банка (повышение официальной учетной ставки и норм обязательных резервов банков, проведение операций на открытом рынке и дефляции); 2) деньги, покупательная способность которых повышается.

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