Досмотровая роспись

таможенный документ, которым определяется взимание таможенной пошлины. Используется чаще всего в неторговом обороте. Его форма предусматривает обязательное указание наименования вещей, облагаемых пошлиной, их количества, статей таможенного тарифа, в соответствии с которыми исчисляется пошлина, и ее суммы. Является документом строгой отчетности. Производство платежа подтверждается копией Д.Р., выдаваемой плательщику.