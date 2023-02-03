Определение термина "Досрочное прекращение договора"

Досрочное прекращение договора

прекращение действия договора одной из сторон до истечения срока договора при нарушении его условий другой стороной, а также по взаимному согласию. Такая возможность обычно записывается в самом договоре либо в дополнительном соглашении сторон, прилагаемом к основному документу. В случае немотивированного прекращения договора вопрос решается в арбитраже по заявлению ущемленной, потерпевшей стороны.