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Определение термина "Доверительные операции банков"

Доверительные операции банков -
операции банков в виде банковских услуг, выполняемые по поручению частных лиц и фирм, являющихся клиентами банка, в интересах этих клиентов. Доверительные операции для частных лиц: управление имуществом по доверенности, хранение ценных бумаг, консультирование по вопросам приобретения и продажи недвижимости и ценных бумаг. Доверительные операции для фирм: осуществление платежей, обслуживание процессов распространения и оплаты облигаций фирмы, выполнение роли агента акционерного общества, распоряжение имуществом по доверенности. Возможны и другие доверительные операции.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

Доверительные операции банков -
операции банков по управлению имуществом и выполнению других услуг в интересах и по поручению клиентов на правах доверенного лица. Доверительные операции банков для частных лиц включают: выполнение функций депозитария и консультанта (хранение ценных бумаг, консультации и рекомендации по вопросам покупки и продажи ценных бумаг, недвижимости и т.д.); управление имуществом по доверенности и т.п. Доверительные операции банков для фирм обеспечивают: обслуживание облигационного займа, сопровождающееся передачей доверенному лицу права распоряжения имуществом; выполнение функций агента для акционерных компаний; осуществление платежных функций и т.д.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Доверительные операции банков: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка