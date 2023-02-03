Определение термина "Доверительные операции банков"

Доверительные операции банков

операции банков по управлению имуществом и выполнению других услуг в интересах и по поручению клиентов на правах доверенного лица. Доверительные операции банков для частных лиц включают: выполнение функций депозитария и консультанта (хранение ценных бумаг, консультации и рекомендации по вопросам покупки и продажи ценных бумаг, недвижимости и т.д.); управление имуществом по доверенности и т.п. Доверительные операции банков для фирм обеспечивают: обслуживание облигационного займа, сопровождающееся передачей доверенному лицу права распоряжения имуществом; выполнение функций агента для акционерных компаний; осуществление платежных функций и т.д.