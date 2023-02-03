Определение термина "Дубликат"

Дубликат

второй экземпляр документа, имеющий одинаковую с подлинником юридическую силу. Выдача Д. производится в случаях утраты документа. В банковской практике допускается выдача Д. выписки из лицевого счета клиента, Д. почтового авизо на перевод платежа по инкассо.