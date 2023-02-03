Определение термина "Движимое имущество"

Движимое имущество

это вещи и объекты, которые можно перемещать с одного места на другое без ущерба для их назначения. К нему относятся автомобили, мебель, техника, бытовые приборы и другие предметы, которые не связаны с землёй или зданиями. В отличие от недвижимости, движимое имущество легко переносится или перевозится.