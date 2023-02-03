Определение термина "Двойная бухгалтерская запись"

Двойная бухгалтерская запись

"распространенный метод ведения бухгалтерского учета, суть которого состоит в том, что о каждой хозяйственной, финансовой операции делается двойная запись. Операция записывается в виде одной и той же суммы в дебете одного счета и в кредите другого. При такой записи возникает взаимосвязь счетов, называемая их корреспонденцией. "