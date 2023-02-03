Определение термина "Единовременные налоги"

Единовременные налоги

налоги, которые не зависят от деятельности индивидуума. Примером Е.Н. может служить подушный налог. Воздействие такого налога сводится к чистому эффекту дохода, то есть уменьшению дохода, а следовательно, и к сокращению спроса. Е.Н. могут быть различными, но их общее условие и свойство — практическая невозможность избежания налога.