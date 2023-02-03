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Определение термина "Есхн (единый сельскохозяйственный налог)"

Есхн (единый сельскохозяйственный налог) -
это упрощенная налоговая система для фермеров и сельскохозяйственных предприятий. Она предназначена для того, чтобы упростить расчеты и уплату налогов. В рамках ЕСХН фермеры платят налог, который рассчитывается как процент от дохода, полученного от сельскохозяйственной деятельности. Максимум — 6%. Это позволяет избежать сложного учета и отчетности, которые требуются в других системах налогообложения.

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Что такое Есхн (единый сельскохозяйственный налог): понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка