Определение термина "Егрюл"

Егрюл

Единый государственный реестр юридических лиц. В нём содержится вся информация о юридических лицах, которые зарегистрированы в России. Например, можно узнать название, размер уставного капитала, основные виды деятельности и другие важные сведения. Реестр используют для проверки юрлиц: по нему можно узнать о ликвидации, банкротстве и других процессах.