Определение термина "Экономические нормативы"

Экономические нормативы

1) экономические показатели, отражающие зависимости между элементами финансовой, торговой, производственной и иной деятельности, требования к соотношению затрат и результатов деятельности, распределению ресурсов в целях регулирования экономических отношений. На основе Э.Н. строятся взаимоотношения предприятий с государственным бюджетом; наряду с налогами, ценами они продолжают выступать как реальные рычаги регулирования экономики;

2) в банковской деятельности: методы управления денежным оборотом и регулирования банковских операций. К ним относят показатели отчисления для регулирования кредитных ресурсов, других отчислений, введение коэффициентов ликвидности, достаточности капитала. Установление таких нормативов для коммерческих банков — прерогатива центрального банка.