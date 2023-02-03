Определение термина "Экономический цикл"

Экономический цикл

периодически повторяющиеся на протяжении ряда лет подъемы и спады в экономике. Э.Ц. состоит из нескольких фаз: подъем, кризис депрессия, оживление. Различают длинные циклы, повторяющиеся через 20—25 лет и короткие циклы повторяющиеся через 5—10 лет