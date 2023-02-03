Поиск
  1. tochka.com
  2. Словарь экономических терминов
  3. Экономический план

Определение термина "Экономический план"

Экономический план -
описание, картина, модель намечаемого будущего состояния экономической системы, хозяйства страны, регионов, отраслей, предприятий, компаний. План фиксирует показатели, характеризующие состояние системы в конце планового периода, определяет пути, способы достижения желаемых рубежей, необходимые для этого ресурсы. Планы делятся на перспективные (долгосрочные), сроком на 10—5 лет, среднесрочные — на 3—5 лет и текущие (краткосрочные) — на период до 1 года. Различают планы директивные, подлежащие строгому исполнению, и индикативные, то есть советующие планы, близкие к прогнозам. Планы разрабатываются на уровне всего хозяйства страны (государственные, национальные планы), по отдельным отраслям и регионам, на уровне предприятий, фирм.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Популярные термины

ТАРИФ

(фр. tarif) 1) система ставок, определяющая плату за различные услуги, предоставляемые предприятиям и населению: перевоз...

ЗАКОН СПРОСА

закон, в соответствии с которым рост цен приводит к снижению величины спроса на товары при прочих равных условиях....

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

сумма задолженности государства внешним и внутренним кредиторам. Различают внешний государственный долг и внутренний гос...

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ

сумма задолженности государства по выпущенным и непогашенным государственным займам (включая начисленные по ним проценты...

БАРТЕР

"(от франц. barater — обменивать) — натуральный товарообмен, при котором одна вещь меняется на другую без денежной оплат...

БАРТЕР

(от среднеангл. bartren, среднефр. barater — обменивать) —натуральный товарообмен, при котором одна вещь меняется на дру...

Сервисы

Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Бесплатная регистрация бизнеса
Открытие счёта
Финансы
Сервисы
Единый кабинет селлераБанковские гарантииОнлайн-бухгалтерия для ИПОнлайн-бухгалтерия для ОООЭквайрингЭквайринг для ИПТорговый эквайрингИнтернет-эквайрингСБП для бизнесаКонтрольно-кассовая техникаОнлайн-кассыОблачные кассыЗарплатный проектAPI Точка БанкТаможенное оформлениеВЭДПлатежи за границуДосье контрагента1С: ДиректБанкЭлектронный документооборотТранспортный ЭДОИИ-генераторы для бизнесаВсе сервисы для бизнесаЗакупки из КитаяПоиск ИННВыбор системы налогообложенияПортал в бизнес
Безопасность бизнеса
Бонусы
Поддержка
Что такое Экономический план: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка