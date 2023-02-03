Определение термина "Экономический план"

Экономический план

описание, картина, модель намечаемого будущего состояния экономической системы, хозяйства страны, регионов, отраслей, предприятий, компаний. План фиксирует показатели, характеризующие состояние системы в конце планового периода, определяет пути, способы достижения желаемых рубежей, необходимые для этого ресурсы. Планы делятся на перспективные (долгосрочные), сроком на 10—5 лет, среднесрочные — на 3—5 лет и текущие (краткосрочные) — на период до 1 года. Различают планы директивные, подлежащие строгому исполнению, и индикативные, то есть советующие планы, близкие к прогнозам. Планы разрабатываются на уровне всего хозяйства страны (государственные, национальные планы), по отдельным отраслям и регионам, на уровне предприятий, фирм.