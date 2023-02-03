Определение термина "Эксперимент"

Эксперимент

(лат.experimentum — опыт, проба) изучение, исследование явлений и процессов путем их воспроизведения, моделирования в искусственных или естественных условиях. Возможности экономических Э. весьма ограничены, так как очень сложно воспроизвести реальные условия, многократно повторять Э., к тому же приходится экспериментировать на людях, субъектах хозяйства, что может привести к неблагоприятным социальным последствиям.