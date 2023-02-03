Определение термина "Экспортное инкассо"

Экспортное инкассо

инкассо в международных расчетах по получению банком денег с юридических и физических лиц по различным товарным документам. Подразумевается, что банк экспортера сразу же по выставлении продавцом товарных документов оплачивает ему стоимость отгруженной продукции с последующим получением соответствующих сумм от банка-импортера, который в свою очередь получает денежные средства от покупателя. Покупатель продукции в определенных случаях вправе требовать полного или частичного возврата взятых с него банком импортера средств; после восстановления на его счет соответствующей суммы возможные разногласия разрешаются непосредственно между поставщиком и получателем.