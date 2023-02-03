Определение термина "Электронная почта"

Электронная почта

система пересылки сообщений между пользователями вычислительных машин, в которой компьютер, подключенный к общественной (или специальной) телефонной сети с помощью модема, выполняет функции по хранению и пересылке сообщений. По каналам Э.П. передаются биржевые сводки, платежные документы и совершаются сделки.