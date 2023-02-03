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Определение термина "Эмиссионная цена"

Эмиссионная цена -
цена первичного рынка ценных бумаг, по которой они продаются сразу же после их выпуска. Обычно Э.Ц. равна нарицательной стоимости или превышает ее на величину эмиссионной премии.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Эмиссионная цена: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка