Определение термина "Еврооблигации"

Еврооблигации

разновидность ценных бумаг в виде купонных облигаций, выпускаемых эмитентом в целях получения долгосрочного займа на еврорынке. Рынок еврооблигаций возник в начале 1970-х гг., их выпуск осуществили крупные международные банки. Гарантирование и размещение этих облигаций в ряде стран осуществляется обычно международным банковским синдикатом.