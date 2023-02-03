Определение термина "Европейский союз (ес)"

Европейский союз (ес)

межгосударственное объединение, сочетающее в себе черты международной организации и федеративного государства; возникло на базе Европейского сообщества. Договор о ЕС, подписанный в 1992 г. в Маастрихте (Нидерланды) главами государств и правительств 12 государств — членов Европейского сообщества, вступил в силу с ноября 1993 г. На начало 2006 г. в ЕС входили 25 стран. Представляет наиболее развитую форму экономической и политической интеграции в Европе. Договор дополнительно к национальному гражданству вводит гражданство ЕС. Важнейшей экономической целью ЕС является образование тесного союза народов Европы, содействие сбалансированному и длительному экономическому прогрессу посредством создания пространства без внутренних границ; усиления экономического и социального взаимодействия; образования экономического и валютного союза на базе единой валюты — евро. Органами ЕС являются Европейский совет, Европейский парламент, Европейская комиссия, Европейский суд.