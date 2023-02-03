Определение термина "Еврорынок"

Еврорынок

международный рынок ссудных капиталов, на котором операции осуществляются в евровалютах. Включает несколько секторов: евро-денежный рынок (краткосрочные межбанковские депозиты — до 1 года), рынок банковских еврокредитов (среднесрочные ссуды на 2—10 лет, оформляемые кредитным соглашением;), рынок еврооблигаций (средне- и долгосрочные займы, от 10 до 15 лет). Организационно еврорынок представляет собой группу крупных и средних коммерческих банков, расположенных в основных финансовых центрах Европы, а также в тех странах, где законодательством не ограничиваются права банков по проведению операций в иностранной валюте с нерезидентами.