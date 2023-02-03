Фактор

(англ, factor — агент, посредник) 1) один из основных ресурсов производственной деятельности предприятия и экономики в целом (земля, труд, капитал, предпринимательство); движущая сила экономических, производственных процессов, оказывающая влияние на результат производственной, экономической деятельности; 2) агент, которому поручается продать товар, обладающий широкими полномочиями на продажу товара, а также продающий товар от собственного имени и наделенный правами устанавливать условия продажи.