Определение термина "Факторинг с регрессом"

Факторинг с регрессом

это финансовая услуга, которую оказывает банк или факторинговая компания. Фактор предоставляет деньги бизнесу, который поставляет товары с отсрочкой платежа, но хочет получить оплату раньше. Регресс означает, что если покупатель не выплатить деньги продавцу, тот будет обязан возместить их банку или компании-фактору. Получить финансирование под постоплату можно в Точке.