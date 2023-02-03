Определение термина "Фас"

Фас

Федеральная антимонопольная служба. Это государственный орган, который следит за честной конкуренцией на рынке и не позволяет компании-монополисту завышать цены на товары и услуги. Основные сферы деятельности ФАС — контроль за распределением государственного и муниципального имущества, за проведением торгов и за рекламой. А ещё — борьба с картелями, недобросовестной конкуренцией и другими нарушениями, которые монополизируют рынок. Чтобы выявлять эти нарушения, ФАС проводит плановые и внеплановые проверки. Если во время проверки сотрудники службы выявили нарушения, они могут оштрафовать компанию.