Определение термина "Фидуциарная эмиссия"

Фидуциарная эмиссия

(англ, fiduciary issue) — банкнотная эмиссия, не обеспеченная металлическим запасом эмиссионного банка (в первую очередь — золотом). Исторически эмиссия банкнот допускалась только при наличии золотого запаса, составлявшего определенную долю стоимости выпущенных банкнот, однако постепенно такой порядок эмиссии применялся все меньше. В настоящее время Ф.Э. банкнот является господствующей.