Определение термина "Фиктивный капитал"

Фиктивный капитал

капитал в ценных бумагах (акциях, облигациях и др.), дающий право их владельцам регулярно присваивать часть прибавочной стоимости в виде дивиденда или процента. Ф.К. в отличие от реального не представляет материально-вещественные или духовные ценности, а в отличие от ссудного не есть денежный капитал. Ф.К. не функционирует непосредственно в производственном процессе и искажает реальные экономические отношения, создает иллюзию, будто ценные бумаги образуют действительный капитал и приносят доход вне связи с воспроизводством. Такой капитал сам по себе не создает доход, прибыль, а лишь способствует перераспределению дохода.