Финансирование

обеспечение денежными ресурсами текущих затрат и капитальных вложений; осуществляется за счет собственных средств предприятия, государства, привлеченных, заемных и других средств. Объектами Ф. могут быть предприятия, предприниматели, граждане, а также различные экономические программы и виды экономической деятельности. В Плане счетов бухгалтерского учета выделен раздел IX «Кредиты и финансирование». Счета этого раздела предназначены для обобщения информации о состоянии средств, полученных извне на Ф. деятельности предприятия: полученные от банка кредиты; полученные от других заимодавцев кредиты; иные средства финансирования целевых мероприятий. Ф. учитывается по кредиту счетов: 90 «Краткосрочные кредиты банков»; 92 «Долгосрочные кредиты банков»; 95 «Долгосрочные займы»; 96 «Целевые финансирование и поступления».