Определение термина "Финансово-промышленная группа (фпг)"

Финансово-промышленная группа (фпг)

зарегистрированное на федеральном уровне добровольное объединение на основе договора юридических лиц, образующих эффективную и устойчивую кооперацию, направленную на развитие приоритетных направлений промышленного производства. ФПГ-группа юридически независимых предприятий, финансовых и инвестиционных институтов, объединение материальных ресурсов и капитала которых проведено на условиях «Положения о ФПГ и порядке их создания». ФПГ образуется путем консолидации пакетов акций финансового и промышленного капитала. ФПГ может создаваться путем объединения казенных предприятий. Межотраслевые промышленно-банковско-тор-говые комплексы, в основе которых лежит союз нескольких крупных компаний и банков, осуществляющих контроль в различных сферах экономики. Как правило, ФПГ возглавляют банки или холдинг-компании с обширной системой связанных с ними кредитно-финансовых институтов. К середине 1995 г. В России действовали порядка 30 зарегистрированных ФПГ.