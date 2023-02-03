Определение термина "Финансовые инструменты рынка капитала"

Финансовые инструменты рынка капитала

обязательства, как правило, краткосрочные (менее одного года), например казначейские обязательства, государственные краткосрочные облигации, коммерческие векселя, банковские акцепты, которые выпускаются в продажу со скидкой и не включают ссудный процент.