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Определение термина "Финансовые вложения"

Финансовые вложения -
инвестиции в ценные бумаги, уставные капиталы, затраты на приобретение государственных ценных бумаг, предоставленные займы. По срокам Ф.В. подразделяются на долгосрочные и краткосрочные. К долгосрочным относятся Ф.В., срок которых превышает один год. Они учитываются на счете 06 «Долгосрочные финансовые вложения», к которому могут быть открыты субсчета 06-1 «Паи и акции», 06-2 «Облигации», 06-3 «Предоставленные займы». К краткосрочным относятся Ф.В., срок которых не превышает одного года: вложения в акции, котирующиеся на бирже, депозитные счета, сберегательные сертификаты. Они учитываются на счете 58 «Краткосрочные финансовые вложения», к которому открываются субсчета 58-1 «Облигации и другие ценные бумаги», 58-2 «Депозиты», 58-3 «Предоставленные займы».

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

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Что такое Финансовые вложения: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка