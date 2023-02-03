Определение термина "Финансовый отчет компании"

Финансовый отчет компании

обязательная форма отчетности, предусмотренная законом для всех форм компаний с ограниченной ответственностью. В финансовые отчеты компании входят общий баланс компании, отчет о прибылях и убытках за отчетный период, доклад руководства компании. Эти документы ежегодно представляются на рассмотрение и утверждение акционерам компаний. Финансовый отчет должен сопровождаться заключением внешних аудиторов и вместе с ним публиковаться в печати. Доклад руководства компании включает общий обзор деятельности компании за отчетный период; сведения о структуре капиталовложений, собственных фондах и резервах, задолженности компа-нии, численность и состав персонала, программу деятельности на будущий период, проект распределения полученных прибылей или погашения убытков. Финансовый отчет представляется на рассмотрение собрания акционеров и по запросу государственных финансовых органов. Все компании обязаны составлять баланс и представлять финансовую отчетность налоговым органам.