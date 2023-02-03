Определение термина "Финансы"

Финансы

(от лат. financia — наличность, доход) — обобщающая категория, отражающая экономические отношения в процессе создания и использования фондов денежных средств, денежным обращением; термин, означающий денежные средства, рассматриваемые в их создании и движении, распределении и перераспределении, использовании и экономические отношения, обусловленные взаимными расчетами между хозяйственными субъектами, движением денежных средств, денежным обращением, использованием денег.