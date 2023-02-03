Определение термина "Фьючерс, фьючерсная операция"

Фьючерс, фьючерсная операция

(англ, futures) 1) вид срочных сделок на товарной или фондовой бирже: купля-продажа условий будущих контрактов с фиксацией их срока. Подобная сделка предполагает уплату денежной суммы за товар или акции через определенный срок после заключения сделки по цене, установленной в контракте. До исполнения сделки покупатель вносит небольшую гарантийную сумму. Цель фьючерсной сделки — получение разницы в ценах или курсах акций, возникающих к ликвидационному сроку. Результат такой сделки — получение разницы между ценой контракта в день его заключения и в день исполнения. Проигравшая сторона уплачивает разницу путем заключения обратной (офсетной) сделки, т.е. сделки на покупку или продажу аналогичной партии товара по реальной биржевой цене. Выигравшая сторона заключает такую же офсетную сделку и посредством ее получает свой выигрыш. После регистрации фьючерсного контракта покупатель и продавец перестают быть контрагентами и в дальнейшем имеют дело только с расчетной палатой биржи. Если фьючерсный контракт не был ликвидирован до истечения его срока путем заключения офсетного соглашения, продавец может поставить какой-либо товар, а покупатель — принять его. 1 Фьючерсные сделки заключаются не только для покупки и продажи реального товара, но также для проведения спекулятивных операций за счет разницы цен на день заключения и день исполнения контракта или с целью хеджирования — страхования от возможного изменения цен или валютного курса. Учет производится на счете 58 Краткосрочные финансовые вложения или О1 Долгосрочные финансовые вложения; 2) сделки по образцам еще не произведенного товара