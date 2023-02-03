Определение термина "Фондовая биржа"

Фондовая биржа

государственная, акционерная или иная организация, предоставляющая помещение, определенные гарантии, расчетные и информационные услуги для сделок с ценными бумагами, получающая за это комиссионные от сделок и .накладывающая определенные ограничения на торговлю. Подобная биржа — организационно оформленный, регулярно функционирующий рынок по купле-продаже ценных бумаг. В условиях современных промышленно развитых стран основная масса долгосрочных вложений капитала осуществляется при помощи Ф.Б. Курс ценных бумаг определяется приносимыми ими доходами и уровнем ссудного процента. Биржевой курс ценных бумаг колеблется в зависимости от соотношения между спросом и предложением на них. Биржевые операции способствуют привлечению денежных капиталов и их перераспределению между различными сферами производства. Определяя и регистрируя курсы акций и облигаций, биржа фиксирует направления эффективного вложения средств, выступает индикатором состояния рынка. Сделки на Ф.Б. подразделяются на кассовые, при которых оплата ценных бумаг происходит сразу или в ближайшие 2—3 дня, и срочные, по которым расчеты производятся в пределах месяца. Для биржевой практики характерны спекулятивные операции с целью получения дохода от разницы между курсом ценной бумаги (реализуемой на срок) на момент заключения сделки и курсом на момент ее завершения. Ф.Б. мобили-

зуют временно свободные денежные средства предприятий и населения посредством продажи им ценных бумаг, способствуют перемещению денежного капитала между различными экономическими субъектами. Крупнейшие Ф.Б. функционируют в Нью-Йорке, Токио, Лондоне, Париже, Базеле, Франкфурте-на-Майне.