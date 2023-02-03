Определение термина "Форфейтинг, форфети-рование"

Форфейтинг, форфети-рование

(от фр. aforfait — целиком, общей суммой) кредитование экспорта путем покупки коммерческих векселей без оборота на продавца; форма трансформации коммерческого кредита в банковский. Иными словами, Ф. - это своеобразная форма кредитования экспортеров, продавцов при продаже товаров, применяемая чаще всего во внешнеторговых операциях. Банк (фор-фейтор) выкупает у экспортера (продавца) денежное обязательство импортера (покупателя) оплатить купленный им товар сразу же после поставки товара и сам производит досрочную, полную или частичную оплату стоимости товара экспортеру. В последующем, денежные средства банку—форфейтору в оплату товара перечисляет, уплачивает импортер, покупатель, уведомленный, что оплату за него произвел форфейтор. За досрочную оплату банк-форфейтор взимает с экспортера проценты. Операция Ф. аналогична операции факторинга.