Определение термина "Форвардэйшн"

Форвардэйшн

1) ситуация на бирже, при которой цены на наличный товар ниже, чем цены на товар с поставкой на срок, и возрастают по мере увеличения срока поставки; 2) вознаграждение, выплачиваемое брокеру за отсрочку

исполнения обязательств лицом, принявшим обязательство.