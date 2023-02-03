Определение термина "Фунт стерлингов"

Фунт стерлингов





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(англ. sterling — проба, отвечающая стандарту) денежная единица Великобритании (Англии с X в., Шотландии с 1707 г., Ирландии с 1825 по 1927 г.), обращавшаяся в форме серебряной монеты с X по XIX в., золотой с XIV в., банкноты — с 1694 г. Делится на 100 пенсов.