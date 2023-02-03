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Определение термина "Гарантийное обязательство"

Гарантийное обязательство -
документ, применяемый при сделках, когда сторона, поставляющая товар или оказывающая банковские услуги, требует от контрагента по сделке гарантии платежа: 1) письменное свидетельство, выдаваемое гарантом тому лицу, которому оно гарантирует выполнение определенных обязательств; 2)документ, подтверждающий соответствие качества поставляемого товара условиям договора о купле-продаже, контракта на поставку. Г.О. призвано гарантировать надежную работу машин, оборудования при их надлежащем использовании. Гарантом может выступать государство, банк или другой орган, который дает кредитору гарантию в обеспечении своевременной уплаты суммы, причитающейся с должника. В современных условиях широко распространены гарантии государства или банков при покупке оборудования в кредит (так называемые гарантии экспортных кредитов).

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Гарантийное обязательство -
1) письменное свидетельство, выдаваемое гарантом тому лицу, которому оно гарантирует выполнение определенных обязательств. Например, лицо А гарантирует лицу Б в гарантийном письме, что оно обязуется оплатить в определенный срок и в определенной сумме высланный ему лицом Б товар. Гарантийное обязательство может выдать и третье лицо. Например, лицо В может выдать лицу Б гарантийное обязательство, состоящее в том, что лицо А, взявшее деньги в долг у лица Б, вернет эти деньги в срок. Если же лицо А не вернет деньги Б, то долг обязано вернуть лицо В, поручившееся за лицо А; 2) документ, подтверждающий соответствие качества поставляемого, продаваемого товара условиям договора о купле-продаже, контракта на поставку. Гарантийное обязательство призвано гарантировать надежную работу машин, оборудования при их надлежащем использовании.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Гарантийное обязательство: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка