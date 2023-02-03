Определение термина "Гарантийное обязательство"

Гарантийное обязательство

1) письменное свидетельство, выдаваемое гарантом тому лицу, которому оно гарантирует выполнение определенных обязательств. Например, лицо А гарантирует лицу Б в гарантийном письме, что оно обязуется оплатить в определенный срок и в определенной сумме высланный ему лицом Б товар. Гарантийное обязательство может выдать и третье лицо. Например, лицо В может выдать лицу Б гарантийное обязательство, состоящее в том, что лицо А, взявшее деньги в долг у лица Б, вернет эти деньги в срок. Если же лицо А не вернет деньги Б, то долг обязано вернуть лицо В, поручившееся за лицо А; 2) документ, подтверждающий соответствие качества поставляемого, продаваемого товара условиям договора о купле-продаже, контракта на поставку. Гарантийное обязательство призвано гарантировать надежную работу машин, оборудования при их надлежащем использовании.