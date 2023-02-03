Определение термина "Гарантийный срок"

Гарантийный срок

период времени, в течение которого изготовитель товара или его продавец гарантируют его соответствие требованиям договора, показателям качества, паспортным данным. Гарантия нормальной бесперебойной работы, надежного функционирования, сохранения требуемых свойств, пригодности к использованию в течение гарантийного срока действует при условии соблюдения покупателем, потребителем условий хранения и использования товара. Различают: а) гарантийный срок хранения продукции, товаров, склонных утрачивать необходимые качества в процессе хранения; б) гарантийный срок эксплуатации продукции, товаров (машин, оборудования, приборов, мебели), изменяющих присущие им качества, свойства в процессе производственного и бытового применения; в) гарантийный срок годности товаров, потребительские свойства которых уменьшаются, снижаются во времени.