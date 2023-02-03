Определение термина "Гарантийный взнос"

Гарантийный взнос

ре-зерв для покрытия возможной разницы между ценой по срочному контракту и последующей его котировкой, первоначально вносимая клиентом часть общей суммы оплаты заказа, призванная предотвратить возможный отказ от заказа в процессе его выполнения. Отказ от заказа приводит к потере Г.В. См. также ЗАДАТОК.