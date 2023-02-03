Гибкость управления

параметр, характеризующий организационное свойство системы управления, ее иерархического уровня руководства или распорядительного органа, проявляемое в способности к быстрой структурной перестройке, адаптации к изменяющейся среде. Определяется отношением числа своевременно выполняемых управленческих работ к их общему количеству, объективно возникающему за определенный интервал в силу нестандартного воздействия внешней среды, реорганизации, изменений в технологии принятия решений.