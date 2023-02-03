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Определение термина "Гиперинфляция"

Гиперинфляция -
(от греч. hyper — над, сверх и лат. inflatio — вздутие) — исключительно быстрый рост товарных цен и денежной массы в обращении, ведущий к резкому обесценению денежной единицы, расстройству платежного оборота и нарушению нормальных хозяйственных связей. Г. оказывает крайне отрицательное влияние на состояние экономики — усиливает диспропорциональность развития, порождает чрезвычайный спрос на реальные ценности (недвижимость, благородные металлы), развивает спекуляцию, форсирует «бегство капиталов». Особенно остро эти явления проявляются в периоды, когда покупательная способность денег начинает катастрофически падать. Важным фактором развертывания Г. является усиленный выпуск денег в обращение. На определенной стадии Г. приобретает черты квазистационарного процесса: рост цен требует дополнительной эмиссии денег, а их обесценение вызывает новую волну роста цен. Принято считать, что Г. наступает при росте цен, превышающем 50% в месяц, то есть с темпом роста более полутора раз в месяц.

Словарь «Борисов А.Б. Большой экономический словарь. — М.: Книжный мир, 2003. — 895 с.»

Гиперинфляция -
(от греч. hypér — над, сверх и лат. inflatio — вздутие) — резкое, крутое обесценение денег, быстрое снижение их покупательной способности, проявляющееся в значительном росте цен. Принято считать, что гиперинфляция наступает при росте уровня цен, превышающем 50% в месяц, то есть с темпом более полутора раз в месяц. См. также ИНФЛЯЦИЯ.

Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б. Современный экономический словарь. 5-е изд., перераб. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с. — (Б-ка словарей "ИНФРА-М").

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Что такое Гиперинфляция: понятие и определение термина — Глоссарий Банка Точка