Определение термина "Гиперинфляция"

Гиперинфляция

(от греч. hyper — над, сверх и лат. inflatio — вздутие) — исключительно быстрый рост товарных цен и денежной массы в обращении, ведущий к резкому обесценению денежной единицы, расстройству платежного оборота и нарушению нормальных хозяйственных связей. Г. оказывает крайне отрицательное влияние на состояние экономики — усиливает диспропорциональность развития, порождает чрезвычайный спрос на реальные ценности (недвижимость, благородные металлы), развивает спекуляцию, форсирует «бегство капиталов». Особенно остро эти явления проявляются в периоды, когда покупательная способность денег начинает катастрофически падать. Важным фактором развертывания Г. является усиленный выпуск денег в обращение. На определенной стадии Г. приобретает черты квазистационарного процесса: рост цен требует дополнительной эмиссии денег, а их обесценение вызывает новую волну роста цен. Принято считать, что Г. наступает при росте цен, превышающем 50% в месяц, то есть с темпом роста более полутора раз в месяц.