Определение термина "Гипотеза"

Гипотеза

(от греч. hypóthesis — основание, предположение) — предположение, имеющее под собой научную основу, выдвигаемое для объяснения экономических процессов и явлений и в целях их предвидения. В экономике гипотезы связаны прежде всего с разработкой прогнозов или с выдвижением новых теорий.